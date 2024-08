O Estádio João Saldanha, um dos marcos históricos do esporte em Guajará-Mirim, está prestes a passar por uma modernização completa.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos), ao lado do secretário da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Júnior Lopes, anunciou uma emenda parlamentar de 500 mil reais destinada à reforma do estádio. A obra, que será realizada pelo Governo do Estado de Rondônia, tem um custo total estimado em R$ 3 milhões.

Durante o anúncio, Dra. Taíssa destacou a importância do Estádio João Saldanha para a comunidade e o esforço conjunto entre seu gabinete e o Governo do Estado para viabilizar a reforma. “Nós sabemos a importância do nosso estádio João Saldanha. A obra que vai custar 3 milhões de reais e nós, através do nosso mandato, estamos disponibilizando 500 mil reais para iniciar os serviços”, afirmou a deputada. Ela ressaltou ainda a expectativa de que as obras comecem em novembro deste ano, mencionando o empenho para que o processo ocorra de forma ágil.

A parlamentar fez questão de agradecer ao governador Marcos Rocha e à primeira-dama, Luana Rocha, pelo apoio contínuo a Guajará-Mirim. “O nosso governador tem um olhar diferenciado para Guajará-Mirim, junto com a nossa primeira-dama, Luana, que está sempre empenhada em relação à nossa cidade. Isso é um marco. As pessoas perguntam, quando que o estádio vai voltar? E o nosso secretário vai falar melhor do que eu”, concluiu Dra. Taíssa.

O secretário da Sejucel, Júnior Lopes, também expressou seu entusiasmo com a reforma do estádio, lembrando dos clássicos que marcaram a história do esporte local e pessoalmente. “Eu fui criança e fui muito ao estádio João Saldanha, tenho um sentimento muito grande por esse estádio. Agora, temos a licitação pronta, e com o recurso da deputada, estamos iniciando a obra o mais rápido possível, para que o estádio seja concluído e entregue à população da melhor forma”, destacou o secretário.

A reforma do Estádio João Saldanha representa não apenas um resgate da história esportiva de Guajará-Mirim, mas também um compromisso com o futuro do esporte na cidade. A iniciativa da deputada Dra. Taíssa e do Governo de Rondônia promete devolver à comunidade um espaço de convivência e celebração esportiva à altura das tradições.

Este anúncio traz uma nova esperança para os amantes do futebol em Guajará-Mirim, que aguardam ansiosos pela revitalização de um dos mais importantes patrimônios esportivos da cidade.