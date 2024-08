O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), através da estação automática de Vilhena, registrou mínima de 10,7°C, às 8h, nesta segunda-feira, 26. A estação é a oficial da cidade “Portal da Amazônia”.

Ainda, de acordo com o Inmet, a previsão é de mínima de 13°C nesta terça-feira, 27 em Vilhena.

De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), a friagem continua atuando em grande parte do estado, resultando na redução das temperaturas mínimas e máximas nesta terça-feira.

O vento em todo o estado deve permanecer predominantemente de sul, com intensidade variando de fraca a moderada. Ainda assim, não há possibilidade de chuva na região, principalmente devido à baixa concentração de umidade que persiste no sul da Amazônia. Assim, o tempo em todo o estado será de céu claro a parcialmente nublado, sem possibilidade de chuva. A umidade relativa em grande parte do estado ficará próxima de 95% no início da manhã e entre 15% e 35% durante a tarde. Em Porto Velho, a temperatura mínima deve ficar em torno de 19°C, com a máxima podendo chegar a 36°C