Atualmente, a PF conduz investigações em várias regiões do Brasil, com o objetivo de identificar os responsáveis pelos incêndios que afetam diversas áreas do país. Novas investigações poderão ser abertas nos próximos dias.

As Delegacias de Meio Ambiente (DMAs) e as delegacias descentralizadas da Polícia Federal estão ativamente mobilizadas, monitorando de perto a situação dos incêndios em suas respectivas jurisdições. A coordenação dessas ações é realizada pela Diretoria de Amazônia e Meio Ambiente, sediada em Brasília.

A PF tem a atribuição de atuar em casos de incêndios provocados por ação criminosa, especialmente em áreas de proteção especial, territórios indígenas ou em situações de interesse da União, como nos casos em que haja prejuízo ao funcionamento de aeroportos.

A investigação dos incêndios conta com o suporte de imagens de satélites, disponibilizadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o que possibilita a identificação dos focos e a determinação das causas dos incêndios.

A PF trabalha de forma integrada com outras agências federais, como o IBAMA e o ICMBio, e com as polícias estaduais, para garantir a eficiência das investigações.