A campanha de Airton Gomes (de chapéu), candidato a prefeito de Cerejeiras, iniciou com grande receptividade por parte da comunidade local.

Durante a primeira semana de atividades, o candidato conseguiu angariar apoio significativo, com suas propostas sendo bem aceitas pelos moradores.

Airton Gomes, conhecido por sua vasta experiência na política, está apostando na combinação dessa bagagem com as boas relações do seu vice, Samuka, para alcançar diferentes setores da sociedade.

Airton tem dialogado com comerciantes, agricultores, líderes comunitários, trabalhadores, servidores e outros grupos, buscando ouvir suas demandas e apresentar soluções que garantam o desenvolvimento contínuo do município. “A campanha começou bem, e estamos bastante motivados para melhorar ainda mais e alcançarmos nosso objetivo, que é manter Cerejeiras no trilho do desenvolvimento e progresso”, afirmou Airton.

A estratégia foca em um trabalho colaborativo e próximo da população, destacando a importância da união para superar os desafios e construir um futuro promissor para Cerejeiras. A postura aberta ao diálogo e a vontade de contribuir para o crescimento da cidade têm sido pontos fortes na conquista do apoio popular.

Com uma agenda intensa, Airton Gomes continuará visitando bairros, participando de reuniões e eventos, e ampliando o contato com a comunidade, visando consolidar sua posição na disputa eleitoral.