Nesta segunda-feira, 26, a candidata a prefeita de Vilhena, Raquel Donadon (PRD), reuniu-se com um grupo de mães vilhenenses e assumiu um compromisso firme: resgatar e melhorar os programas sociais que marcaram as gestões passadas dos Donadon na cidade.

O encontro, que abordou as demandas urgentes das famílias locais, resultou em promessas de revitalização de iniciativas que, no passado, beneficiaram grandemente a comunidade.

Raquel Donadon destacou que sua gestão dará prioridade à área social, como sempre foi tradição nas administrações anteriores do grupo que representa.

Entre os programas que serão retomados estão o programa do leite de soja, do leite em natura e de complementação alimentar, todos em grande escala, para atender a imensa demanda social que a cidade enfrenta atualmente. “As mãezinhas de nossa cidade clamam por programas como esses, que eram abundantes antigamente, e vamos atender,” afirmou Donadon.

Além do foco nas mães e suas necessidades, a candidata ressaltou que programas voltados para crianças, adolescentes, jovens e idosos, que atualmente estão desativados, também serão reativados.

Ela se comprometeu a trazer de volta essas iniciativas de forma incisiva, garantindo que funcionem de maneira eficaz e atendam às demandas da população.

Raquel Donadon também destacou a importância de oferecer maior atenção e cuidado aos idosos, prometendo resgatar grandes eventos e ações voltadas para esse público. Ela frisou que, em sua gestão, os idosos terão um cuidado especial, com foco em programas que promovam a inclusão e o bem-estar.

Um dos pontos altos de seu compromisso é a ativação do Centro da Juventude disponibilizando 300 vagas. “Vamos cuidar realmente das crianças, dos jovens e dos adolescentes para tirá-los do perigo de ingressar no mundo do crime,” garantiu a candidata, ressaltando a importância de combater arduamente a criminalidade através de ações sociais eficazes.

Com tais propostas, Raquel Donadon reafirma seu compromisso em colocar Vilhena no caminho do desenvolvimento social, resgatando e ampliando programas que já beneficiaram milhares de famílias vilhenenses.