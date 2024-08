O candidato a prefeito de Cerejeiras, Sinésio José (União Brasil) destaca a importância de ter o governador Marcos Rocha e o deputado Ezequiel Neiva como grandes parceiros para viabilizar recursos ao município.

De acordo com Sinésio José, um relatório de ações realizado juntamente com o candidato a vice-prefeito, Valdir Carlos, servidor de carreira da prefeitura e secretário de Planejamento da prefeitura por mais de duas décadas, aponta que nos últimos quatro anos Cerejeiras recebeu mais de R$ 20 milhões de investimento destinados por meio de emendas parlamentares do deputado Ezequiel Neiva e por projetos executados pelo Governo de Rondônia, como os programas Tchau Poeira e o Governo na cidade.

“E tem mais os investimentos que chegaram a Cerejeiras quando Ezequiel Neiva era diretor-geral do DER. Posso citar alguns exemplos, como os R$ 12 milhões para asfaltar 100% do bairro Alvorada e também a destinação de 60 bueiros armcos (tubos em aço galvanizado) para eliminar pontes velhas de madeira. Totalizando, são mais de R$ 35 milhões”, afirmou Sinésio José.

Ainda, conforme Sinésio José, as ações do Governo que chegaram a Cerejeiras foram indicações do deputado Ezequiel Neiva ao governador Marcos Rocha. “Cerejeiras tem a oportunidade de uma grande aliança política, com o prefeito, o deputado que mais investe na cidade e o governador do mesmo partido”, atentou.