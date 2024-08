Em nota enviada à redação do Extra de Rondônia, a assessoria do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE) confirmou, para esta quinta-feira, 29, a reinauguração do Fórum Eleitoral da 16ª Zona Eleitoral no município de Cerejeiras.

De acordo com o release recebido pelo site, o local deveria ser inaugurado em 16 de agosto, mas não aconteceu na oportunidade devido à impossibilidade de decolagem do voo de Porto Velho para Cerejeiras, em razão da suspensão do tráfego aéreo por conta das condições climáticas.

O evento está previsto para acontecer às 16h, na Avenida das Nações, 1847. “O evento contará com a presença de autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além do Presidente do TRE-RO, Desembargador Daniel Lagos, e membros da Corte Eleitoral”, informou a nota.