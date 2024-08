Um acidente envolvendo um Toyota Corolla e uma motoneta Biz ocorreu na manhã desta segunda-feira, 26, no cruzamento da Avenida 34 com a Avenida Paraná, em Vilhena e deixou uma pessoa ferida.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da motoneta seguia pela Avenida Paraná, em direção à BR-364, quando, no cruzamento com a Avenida 34, onde o semáforo está desligado, pois está em manutenção há vários meses, foi atingida pelo veículo, que transitava em direção à Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.

Na colisão, a motociclista sofreu ferimentos e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada, isolou a área para o trabalho da perícia e, posteriormente, registrou a ocorrência.

