A Accor, líder mundial em hospitalidade, anunciou a assinatura de um contrato para inaugurar um novo hotel da família ibis em Vilhena, Rondônia.

Este empreendimento marca o avanço da expansão da rede no Norte do Brasil e será o primeiro hotel de bandeira internacional no interior do Estado. A inauguração está prevista para 2028.

Vilhena, com 105 mil habitantes e um PIB anual superior a R$ 4 bilhões, é estrategicamente localizada na divisa entre Rondônia e Mato Grosso. O novo ibis Vilhena atenderá tanto viajantes de negócios quanto turistas, reforçando a importância da cidade no agronegócio e reafirmando o compromisso da Accor com o desenvolvimento econômico regional.

A unidade contará com 100 apartamentos, restaurante, coworking WOJO, academia e salas de reunião, oferecendo uma infraestrutura completa e moderna. Além disso, será construído um Street Mall ao lado do hotel, proporcionando uma variedade de lojas e serviços que beneficiarão tanto hóspedes quanto moradores locais.

Henrique Martins, Diretor Regional de Desenvolvimento de Negócios da Accor no Brasil, comenta: “Esta assinatura faz parte da estratégia do grupo para Rondônia, um estado que tem aumentado sua relevância na região Norte do país, contribuindo principalmente para o agronegócio brasileiro. A assinatura do ibis Styles em Porto Velho no último ano foi o ponto de partida deste desenvolvimento, com bons parceiros regionais que conhecem o estado, seus desafios e oportunidades. A Accor se orgulha de ser a empresa de hotelaria mais diversificada do mundo, e esta implantação demonstra nosso interesse em contribuir para o crescimento do município e da região. O projeto arquitetônico será um marco para a cidade, muito bem localizado e com todos os padrões de conforto e acolhimento da marca ibis.”

Sandro Salonski, sócio da SEAL, parceira da Accor nesta nova unidade, acrescenta: “Com o crescimento exponencial de oportunidades e negócios nas regiões do agronegócio, a necessidade de um hotel de padrão internacional em Vilhena era iminente. Este investimento que estamos fazendo é no presente, mas pensando e modelando o futuro brilhante da nossa cidade.”