A atividade econômica envolve um clima permanente de incertezas e riscos, de desafios e oportunidades. Alguns empresários, vendo esse cenário, mergulham nele, com fé e esperança, coragem e trabalho, procurando e encontrando oportunidades de obter retornos financeiros superiores.

Contudo, há também um grupo de empresários que se sente ameaçado pela imprevisibilidade das incertezas econômicas e políticas, que resolvem tomar uma postura cautelosa, optando por atitudes conservadoras, tais como suspender os investimentos, aguardar por circunstâncias mais favoráveis, esperar a chegada do próximo ano… Prudência excessiva, diante das incertezas econômicas, é uma atitude contrária à índole natural dos empreendedores.

A indústria de papel e celulose anunciou publicamente, em 21.08.24 um investimento de R$ 105 bilhões até 2028, com abertura de novas fábricas, ampliação de plantas já existentes e obras de infraestrutura logística. Ou seja, nos próximos quatro anos, serão investidos em terras brasileiras, o montante de US$ 19,09 bilhões de dólares, a serem realizados por empresas nacionais e multinacionais (sendo que duas delas são chilenas, investindo US$ 9,09 bilhões). (Quantos de nós investiriam esse montante no exterior?)

Fatores responsáveis pelo avanço da produção/exportações do Brasil: solo fértil; disponibilidade hídrica; e clima tropicalizado. No ano de 2023, 74% da produção de celulose do país foi exportada. Exportações brasileiras de celulose em 2023 foram de US$ 10,3 bilhões. Comparando os números (exportações) do 1º. sem/23 com 1º sem/24, constatou-se um crescimento físico de 19% ! O crescimento das exportações tem origem no aumento das quantidades vendidas, bem como no crescimento dos preços de venda.

As razões deste boom nos negócios, se deve às boas condições oferecidas a esse tipo de atividade econômica. A produção de celulose local é proveniente do eucalipto e está localizada principalmente no estado de Mato Grosso do Sul (MS).

Deve ser ressaltado que nosso país reúne condições favoráveis, com reduzidos custos de produção (eucalipto) e ciclo de produção bem menor do que os principais concorrentes. O ciclo da produção de celulose, no Brasil, gira em torno de 7 anos (eucalipto) enquanto na Europa e América do Norte ele é de 14 anos.

A China consome 40% da celulose produzida no mundo. O crescimento anual do consumo de celulose tem se mantido em 1,5% ao ano. Os 3 maiores produtores de celulose do mundo são: 1º.-Brasil; 2º.-Canadá; e 3.- EUA.

Amigo empresário, anime-se; pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.