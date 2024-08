Em vídeo que circula nas redes sociais, o ex-prefeito de Cerejeiras, Kleber Calixto critica a decisão da prefeita Lisete Marth, de passar gratuitamente para uma empresa privada, a concessão o esgoto sanitário de Cerejeiras. A decisão da prefeitura, os moradores de Cerejeiras logo terão uma das maiores taxas de esgoto do Brasil.

O descontentamento de Kleber Calixto não é apenas como morador do município, mas também como gestor que garantiu o investimento de R$ 31 milhões para o projeto da rede de esgoto sanitário de Cerejeiras. Foi Kleber Calixto quando prefeito de Cerejeiras (2006 a 2012) que encaminhou à extinta Fundação Nacional de Saúde (Funasa) o projeto do esgoto sanitário.

E o projeto era tão bom que ficou em primeiro lugar em Rondônia. Então, foi por esse motivo que Cerejeiras recebeu R$ 31 milhões para as obras do esgoto. De acordo com o ex-mandatário, em cálculos atualizados, hoje seriam necessários mais de R$ 100 milhões para realizar o mesmo projeto.

Vale destacar que a Câmara de Vereadores do município tenta cancelar a licitação que a prefeita Lisete fez para contratar a empresa que tomará de conta do esgoto sanitário.

No vídeo onde aparece conversando com o candidato a prefeito Sinésio José, Kleber Calixto diz que jamais imaginou que um investimento conquistado com tanta dificuldade seria entregue gratuitamente para uma empresa privada, que vai cobrar bem caro da população. “Sinésio, nunca passou pela minha cabeça que aquele projeto que nos empenhamos tanto teria esse desfecho”, disse Kleber.