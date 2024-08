O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) anunciou na tarde desta terça-feira (27) a alocação de uma emenda coletiva no valor de R$ 5 milhões para a construção de um centro de diagnóstico especializado em tratamento de câncer no Hospital São Daniel Comboni, em Cacoal.

A informação foi confirmada durante seu discurso no Plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).

O recurso já está disponível na conta da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (Assdaco). Atualmente, o Hospital São Daniel Comboni oferece serviços de quimioterapia e radioterapia, mas a ausência de um centro de diagnóstico limitava a identificação precoce de doenças. Com a nova emenda, estima-se que quase um milhão de pessoas da região da Macro 2 serão beneficiadas, melhorando o atendimento e a eficácia dos tratamentos.

A emenda no valor total de R$ 5 milhões conta com a colaboração de vários deputados estaduais, com os seguintes valores destinados: Cirone Deiró (R$ 1 milhão), Cássio Gois (R$ 300 mil), Cláudia de Jesus (R$ 300 mil), Jean Mendonça (R$ 300 mil), Alan Queiroz (R$ 200 mil), Affonso Cândido (R$ 200 mil), Delegado Camargo (R$ 200 mil), Delegado Lucas (R$ 200 mil), Dra. Taíssa (R$ 200 mil), Edevaldo Neves (R$ 200 mil), Gislaine Lebrinha (R$ 200 mil), Ieda Chaves (R$ 200 mil), Laerte Gomes (R$ 200 mil), Luís do Hospital (R$ 200 mil), Luizinho Goebel (R$ 200 mil), Jean Oliveira (R$ 200 mil), Nim Barroso (R$ 200 mil), Pedro Fernandes (R$ 200 mil), Ribeiro do Sinpol (R$ 200 mil) e Alex Redano (R$ 100 mil).

Cirone Deiró destacou a importância do projeto e agradeceu ao governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), e ao secretário de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, e sua equipe pela colaboração. “Estamos realizando uma obra crucial em Cacoal, com o apoio dos nossos colegas deputados. O novo centro de diagnóstico proporcionará instalações modernas para detecção precoce de doenças, facilitando o tratamento e a cura”, afirmou o deputado.

O deputado estadual Cirone Deiró também ressaltou os desafios enfrentados pelos pacientes que precisavam viajar para Porto Velho para realizar exames devido à falta de infraestrutura local. “Muitas famílias enfrentavam dificuldades financeiras e logísticas para obter os exames necessários. Este centro de diagnóstico em Cacoal reduzirá significativamente essas barreiras e reduzirá significativamente os custos das famílias”, explicou.

O deputado expressou sua satisfação com a conquista e anunciou que, assim que o projeto for autorizado, planeja convidar os demais parlamentares para a cerimônia de lançamento da obra. “Estou muito feliz e emocionado com essa conquista para a nossa região. A obra proporcionará maior conforto e acesso aos pacientes”, afirmou.

Cirone Deiró também destacou o trabalho da deputada federal Sílvia Cristina, que se comprometeu a equipar o novo centro de diagnóstico. “Nossa gratidão à deputada federal Sílvia Cristina por seu empenho no tratamento de câncer no estado de Rondônia. Sua contribuição ajudará Cacoal a se tornar um importante centro de atendimento”, concluiu.

Por fim, o deputado estadual Cirone Deiró ressaltou o trabalho colaborativo dos parlamentares na melhoria dos serviços de saúde em Cacoal. “Agradeço em nome da presidente e dos pacientes de Rondônia. Essas ações proporcionarão dignidade e qualidade no atendimento, impactando positivamente a vida das pessoas”, encerrou.