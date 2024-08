No domingo (25) de agosto de 2024, a 17ª Brigada de Infantaria de Selva “Brigada Príncipe da Beira” realizou uma formatura militar em Porto Velho, Rondônia, para comemorar o “Dia do Soldado”.

A cerimônia, que celebra o papel crucial dos militares na defesa e segurança do país, contou com a presença do Deputado Federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO), militar com 33 anos de carreira no Exército Brasileiro – EB.

O evento teve como destaque a participação do Deputado Coronel Chrisóstomo (PL/RO), que foi convidado pelo Comandante da 17ª Brigada, General de Brigada Diógenes de Souza Gomes. Durante a cerimônia, o parlamentar teve a honra de depositar uma “corbelha de flores” na estátua do Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. O gesto simboliza o reconhecimento e o respeito pelos soldados que, assim como Duque de Caxias, dedicam suas vidas ao serviço da nação.

Em conversa, o Coronel Chrisóstomo (PL/RO) relembrou sua trajetória no Exército, permitida por Cristo Jesus e inspirada por seu pai, Juvino Moura Filho, Cabo do Exército. “Desde menino, trilhei meu caminho para a vida militar, sob a orientação de meu pai. Tive a sorte de chegar a Coronel no exercito brasileiro, mas sempre serei um soldado do Brasil. Servir ao meu país é a maior honra para qualquer soldado”, afirmou o deputado federal.

A celebração do Dia do Soldado, instituída em 1923 em homenagem ao nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o “Duque de Caxias”, reforça o compromisso dos militares com a integridade e segurança do Brasil. A presença de ilustres figuras como o Deputado Federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO) na cerimônia ressalta a continuidade dessa tradição de serviço e dedicação à pátria.