O candidato a vereador em Vilhena, Manoel Guimarães Batista, conhecido como “Manoelzinho do União”, é o atual presidente do bairro União e está se lançando como candidato pelo PSD nas eleições municipais.

Em visita à redação do Extra de Rondônia, ele destacou sua longa trajetória de 18 anos de trabalho voluntário para a comunidade e explicou suas motivações para entrar na política.

Manoelzinho enfatizou a importância do papel do vereador, esclarecendo que o principal dever do cargo é fiscalizar as obras e os recursos públicos administrados pela prefeitura. Ele acredita que há uma falta significativa de fiscalização em Vilhena, e que essa é uma das razões para os desafios enfrentados pela cidade em seu desenvolvimento. “O papel do vereador é fiscalizar o prefeito e ajudar na gestão da cidade”, afirmou.

Como líder comunitário, Manoelzinho tem uma história de organização de eventos e projetos sociais nos bairros de Vilhena, sempre contando com o apoio da comunidade e patrocínios locais. Ele ressaltou que, diferentemente de outras associações de bairro, nunca cobrou taxas dos moradores, preferindo buscar recursos externos para financiar suas iniciativas.

Entre suas principais propostas, Manoelzinho defende a criação de uma guarda municipal em Vilhena, que ajudaria a melhorar a segurança pública, especialmente no trânsito, que ele vê como um problema crescente. Ele também expressou o desejo de revitalizar projetos sociais, como escolas de futebol, que oferecem atividades saudáveis para as crianças enquanto seus pais trabalham. “Enquanto o pai e a mãe estão trabalhando, as crianças estão em casa só no celular, e isso está acabando com a vista das crianças”, alertou.

Manoelzinho finalizou a entrevista com uma mensagem aos eleitores, pedindo apoio para trazer novas ideias e um recomeço para Vilhena. Ele acredita que a cidade precisa de líderes com propostas inovadoras que possam promover um futuro melhor para todos os moradores. “Vilhena precisa voltar ao presente, porque o passado não volta mais. Queremos pedir o apoio da população para mudar Vilhena para uma cidade melhor”, concluiu.