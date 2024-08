Rosângela Bueno Cruz, mais conhecida como “Rosângela Titi”, é candidata a vereadora em Vilhena pelo partido Democracia Cristã (DC).

Residente da cidade desde 1977, Rosângela é Técnica em Nutrição e trabalha como cozinheira.

Em sua campanha, ela defende a renovação na Câmara Municipal e pede ao eleitorado que dê oportunidade a novos candidatos.

Rosângela, em entrevista ao Extra de Rondônia, destacou sua vontade de contribuir para o crescimento e melhoria de Vilhena. “Eu quero ser vereadora em Vilhena para ajudar no crescimento da cidade, nas melhorias que a cidade pode ter. Vilhena cresceu muito e está precisando de uma melhoria, e eu gostaria de ajudar nisso. Sou uma pessoa bastante criativa e quero contribuir com esse progresso”, afirmou.

Entre as principais propostas de Rosângela está o trabalho com as associações de bairro, que, segundo ela, são as que melhor conhecem as necessidades das comunidades. “Quero estar presente em cada associação, ouvindo o povo e ajudando a implementar melhorias”, disse.

Além disso, a candidata foca na ampliação de escolas já existentes para atender a demanda dos bairros e na construção de novos estabelecimentos escolares em áreas mais distantes do centro da cidade. Ela também acredita que a saúde em Vilhena pode melhorar e ressalta a importância de se investir em creches e outros serviços públicos.

Ao ser questionada sobre a atual gestão da Câmara Municipal, Rosângela expressou uma opinião mista: “Eu acompanho o trabalho dos vereadores e vejo que algumas coisas são um pouco decepcionantes, mas também há pontos positivos. Sempre há espaço para melhorar, especialmente na saúde e educação”, avalia.

Sobre a gestão do atual prefeito, Rosângela avalia de forma positiva, mas destaca que ainda há muito a ser feito para o próximo mandato. Ao final da entrevista, deixou uma mensagem para os eleitores vilhenenses. “Votem com consciência, verifiquem bem em quem estão votando e exerçam sua cidadania. É importante que todos participem das eleições, pois é assim que podemos melhorar nossa cidade”, encerrou.