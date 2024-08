Em entrevista concedida ao Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 28 de agosto, a Tenente CB Viviani Oliveira, comandante do Corpo de Bombeiros de Vilhena, destacou a gravidade da situação dos incêndios florestais no município.

Nos últimos 14 dias, foram realizados 64 combates a incêndios em vegetação, um número expressivo que contribui para a espessa camada de fumaça que cobre a cidade.

No entanto, a comandante explica que a fumaça visível em Vilhena não se origina apenas dos incêndios locais. “Na semana retrasada, houve uma mudança de ventos que trouxe a fumaça dos incêndios do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, região do Pantanal, para Vilhena. Além disso, temos a fumaça de incêndios em Cabixi, na fronteira com o Mato Grosso, e na Bolívia, próximos a Pimenteiras, que também estão se direcionando para o nosso município”, explicou.

O aspecto mais preocupante, de acordo com a Tenente Viviani, é que 95% dos incêndios atendidos pelo Corpo de Bombeiros em Vilhena têm origem criminosa. “Para determinar a causa exata de um incêndio, é necessário realizar uma perícia pós-combate. No entanto, algumas observações evidentes apontam fortemente para a origem criminosa, como a ausência de fiação caída, maquinário pesado no local, ou de vegetação que poderia gerar combustão natural”, detalhou.

A comandante também relatou que, em muitas ocasiões, objetos como isqueiros, garrafas com álcool e pedaços de pano são encontrados no local dos incêndios, indicando a possível autoria criminosa. “No ano passado, conseguimos realizar a prisão de três moradores de Vilhena que foram flagrados usando fogo durante o período proibitivo. Este ano, até o momento, conseguimos prender uma moradora”, acrescentou.

A Tenente Viviani destacou a importância da população colaborar no combate a esse crime. “Qualquer pessoa pode dar voz de prisão em flagrante a quem estiver cometendo esse delito e acionar a Polícia Militar para realizar a prisão. Denunciar atividades suspeitas é fundamental para proteger nosso meio ambiente”, enfatizou.

Para enfrentar essa situação, a comandante do Corpo de Bombeiros orienta a população a evitar o uso do fogo em qualquer circunstância, especialmente durante o período de estiagem severa e proibitivo do fogo. Ela também recomendou que proprietários rurais mantenham suas áreas limpas e cercadas, utilizem aceiros para prevenir a propagação de incêndios, e evitem o descarte inadequado de lixo, que pode servir como material combustível para as chamas.

A comandante finalizou pedindo que qualquer atividade suspeita seja denunciada imediatamente às autoridades, ressaltando a responsabilidade de todos na preservação do meio ambiente.

Informações e denúncias podem ser feitas através dos contatos do banner da corporação voltado a conscientização popular acerca do tema.