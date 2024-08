Laércio Torres está de volta à titularidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), posição que ocupava até maio deste ano em Vilhena.

O retorno ao cargo ocorre após Laércio deixar a secretaria temporariamente para cumprir o prazo de desincompatibilização, necessário devido à sua possível candidatura a vice-prefeito nas próximas eleições municipais.

Já na função de Chefe de Gabinete, o prefeito Flori Cordeiro está respondendo pelo cargo até que escolha alguém para ocupá-lo

Laércio era um dos nomes preferidos do grupo para compor a chapa ao lado do prefeito Flori Cordeiro. No entanto, após entendimentos partidários e negociações para a formação da chapa, Laércio não foi o escolhido para a posição de vice-prefeito. Apesar disso, ele permanece alinhado ao grupo político do prefeito e retorna à função que exercia com destaque.

Com a volta de Laércio à Semosp, a administração municipal busca dar continuidade aos projetos e serviços já iniciados sob sua liderança anterior. A secretaria é responsável por importantes atividades no município, como a manutenção de vias públicas, limpeza urbana, e coordenação de obras estruturantes.

Por outro lado, a Chefia de Gabinete da Prefeitura, que até recentemente era ocupada por Humberto Martins, permanece vaga. Com a saída de Martins, o próprio prefeito Flori Cordeiro está respondendo interinamente pelas funções do cargo até que um novo nome seja escolhido para assumir a chefia de gabinete. A expectativa é que a nomeação aconteça em breve, conforme as necessidades da administração municipal.