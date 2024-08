A Polícia Militar de Rondônia registrou um boletim de ocorrência contra o ex-deputado estadual Maurão de Carvalho, acusado de atear fogo em aproximadamente 2 mil hectares de uma fazenda localizada no km 901 da BR-364, no distrito de Vista Alegre do Abunã, próximo ao Castelinho, em Porto Velho.

O incidente resultou em uma multa estimada em quase R$ 6 milhões, devido à gravidade dos danos ambientais causados.

Durante a investigação, os policiais visitaram a fazenda Sossego, de propriedade de Maurão de Carvalho, onde encontraram um funcionário que alegou ter utilizado fogo apenas como medida de controle para criar uma barreira contra o avanço das chamas. No entanto, testemunhas de uma propriedade vizinha apresentaram uma versão diferente dos fatos.

Funcionários da fazenda vizinha, Francisco Antonio de Souza, Ricardo Mendonça da Silva e Carlos José Pereira da Costa, afirmaram ter visto Maurão de Carvalho e outro funcionário iniciando o incêndio, utilizando o que parecia ser gasolina. De acordo com os relatos, o fogo se espalhou rapidamente, gerando uma situação caótica que forçou as testemunhas a fugir para evitar serem cercadas pelas chamas.

O caso está sendo investigado pelas autoridades, e a multa milionária reflete a seriedade do impacto ambiental gerado pelo incêndio. As investigações prosseguem para determinar as responsabilidades e possíveis desdobramentos legais.