A maior festa agropecuária da região do Cone Sul de Rondônia, a Exponorte, começa na noite desta quarta-feira, 28, no parque de exposições Ovídio Miranda de Brito, em Vilhena.

O evento promete agitar a cidade com uma programação diversificada que inclui rodeio, shows nacionais e regionais, além de um parque de diversões para garantir a diversão de toda a família.

Conforme a programação oficial, a abertura do evento será marcada pelo rodeio, que promete fortes emoções. Em seguida, a dupla sertaneja Hugo & Guilherme subirá ao palco para animar o público com seus sucessos. Todas as noites, após os shows nacionais, o camarote será palco de apresentações regionais, garantindo a continuidade da festa.

Na quinta-feira, 29, será a vez do cantor sertanejo Murilo Huff se apresentar. Conhecido por hits como “Desejando Eu” e “Uma Ex,” Murilo conquistou o público com seu estilo único e letras que falam de amor e superação. Após o show de Murilo Huff, a dupla Paulo & Nathan, que também vem ganhando destaque no cenário sertanejo, promete continuar a animação da noite com suas músicas envolventes.

Na sexta-feira, 30, o palco da Exponorte receberá Alok, considerado um dos melhores DJs do mundo. Famoso por sucessos como “Hear Me Now” e “Ocean,” Alok levará sua energia contagiante ao evento, com um set repleto de músicas que dominam as pistas de dança ao redor do globo. Logo após, a dupla Delley & Dorivan trará o sertanejo de volta ao palco, com um repertório cheio de hits.

No sábado, 31, o cantor Gustavo Mioto será a atração principal. Com sucessos como “Coladinha em Mim” e “Solteiro Não Trai,” Gustavo é um dos nomes mais queridos do sertanejo atual. Após sua apresentação, o DJ Topo encerrará a noite com muita música eletrônica.

No último dia da festa, domingo, 01 de setembro, o grupo “Turma do Pagode” será a grande atração. Com mais de duas décadas de sucesso, o grupo é conhecido por músicas como “Lancinho” e “Deixa em Off,” que prometem embalar o público em uma noite de muito samba e alegria.

Além dos shows e do rodeio, o parque de diversões será uma atração à parte, oferecendo diversas opções de entretenimento para todas as idades durante todos os dias do evento. A Exponorte 2024 promete ser um dos maiores e mais animados eventos já realizados na região, atraindo pessoas de todo o estado e até de outras localidades.