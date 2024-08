Os bons resultados, alcançados em pouco mais de um ano e meio pela gestão do atual prefeito e Delegado Flori, ocorreram de forma rápida e contínua em todas as esferas da administração pública.

Dentre esses avanços, destacam-se as melhorias na acessibilidade e o impactante progresso do Programa “Pró-Passe”, que saiu de 2.708 em 2023 para 4.245 adesões apenas no primeiro semestre deste ano.

Com o objetivo de facilitar a mobilidade e garantir o acesso adequado a vagas especiais de estacionamento para idosos e pessoas com limitações físicas, houve um aumento significativo nas divulgações, ações e emissões das credenciais para esses grupos, atingindo atualmente uma margem de 386 emissões.

Outro programa de grande impacto é o “Passe-Livre”, que assegura a gratuidade no transporte coletivo para beneficiários que se enquadram nas categorias pré-estabelecidas. A emissão desse passe faz parte dos esforços contínuos para melhorar e ampliar o acesso ao transporte público coletivo para as pessoas que mais necessitam. “Na nossa gestão, investimos pesado nesse setor, com o intuito de fortalecer o transporte público e beneficiar pessoas que, por ventura, não possuam outros meios de locomoção. Ao todo, em pouco mais de um ano e meio, foram emitidos mais de 347.600 passes para que estudantes possam ir com segurança às escolas, idosos e pessoas cadastradas no Cadastro Único possam se locomover pela cidade”, comentou Delegado Flori.

Para o próximo mandato, o Delegado Flori pretende ampliar os programas e criar outros visando beneficiar moradores dos bairros mais distantes.