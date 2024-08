Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, na noite de terça-feira, 27, uma guarnição da Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento de rotina quando observou um veículo Fiat Palio, de placa NBJ-6101, trafegando em velocidade incompatível com a via.

Diante disso, os militares procederam à abordagem para averiguação. O condutor, identificado como W.L.S., teve suas informações verificadas no banco de dados do DETRAN, onde foi constatada a adulteração do número do motor do veículo.

Essa situação configura o crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, conforme previsto no Art. 311 do Código Penal Brasileiro. Diante dos fatos, o motorista foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Cerejeiras, juntamente com o veículo apreendido.