Nesta terça-feira, 27, a professora Raquel Donadon, candidata à prefeitura de Vilhena pelo PRD, visitou a redação do Extra de Rondônia, momento em que concedeu uma entrevista em que compartilhou suas primeiras impressões sobre o início oficial de sua campanha e os principais desafios que pretende enfrentar, caso eleita.

Com um discurso centrado na retomada de programas sociais, fortalecimento da educação e reestruturação da saúde, Raquel se mostrou otimista e confiante na adesão popular ao seu projeto.

Quando questionada sobre suas impressões neste começo de campanha, Raquel Donadon não escondeu sua satisfação. “Eu estou muito contente com o nosso início de campanha. Estou sentindo uma adesão muito grande. O povo está clamando pelo nosso retorno, pela melhoria na cidade. E eu estou contente, se Deus quiser. Chegando lá, nós vamos fazer um excelente trabalho”, afirmou.

Raquel destacou que, mesmo durante a fase de pré-campanha, já estava em contato constante com a população, ouvindo suas demandas e entendendo as expectativas.

Segundo ela, as pessoas têm aderido à sua campanha em todas as áreas, especialmente no que diz respeito aos projetos sociais, que ela considera fundamentais para o bem-estar das famílias vilhenenses.

PROJETOS SOCIAIS

A candidata ressaltou que a principal demanda da população é a retomada dos projetos sociais que foram descontinuados. “O povo suplica, as famílias suplicam pelos projetos de bem-estar social. Nós tínhamos tantos projetos e hoje não tem mais. Além de não avançar, não permaneceu o que tinha”, lamentou.

Entre os programas que Raquel pretende reativar estão o Centro da Juventude, que oferecia cursos para jovens, contribuindo para afastá-los da criminalidade. “Quero retomar esses cursos, com opções mais avançadas e atuais, para que os jovens tenham um atrativo e possam sonhar com um futuro melhor”, explicou.

Ela também destacou a importância de construir mais creches para garantir que as crianças tenham um local seguro durante o dia, permitindo que as mães possam trabalhar com tranquilidade. “Vou focar no social, focar na saúde, focar na educação. Vilhena era referência em saúde, mas hoje não é mais. Precisamos retomar o que perdemos”, enfatizou.

RESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE

Um dos pontos centrais do discurso de Raquel Donadon foi a necessidade de reestruturar a saúde em Vilhena. Ela relembrou que, em gestões anteriores, o município era referência na área, atraindo pacientes de outras cidades, como Cacoal. “Hoje, Vilhena vai para Cacoal. Isso é uma tristeza muito grande”, disse.

A candidata pretende retomar as cirurgias de alta complexidade e melhorar o acesso a especialistas, como cardiologistas, que atualmente não atendem no setor público de Vilhena. “Vou retomar a saúde, a educação, o social, a indústria. O que tem foi o que nós trouxemos, mas eu quero trazer mais”, afirmou.

Quando questionada sobre a gestão da saúde em Vilhena, especificamente sobre a continuidade do modelo de terceirização, Raquel Donadon afirmou que sua prioridade é garantir que a saúde funcione de forma eficiente. “O pessoal quer que a saúde funcione. No momento certo, iremos decidir qual é o modelo administrativo que trará os melhores serviços à nossa comunidade”, disse, destacando sua experiência em administração pública.

Além disso, a candidata mencionou a necessidade de expandir os serviços de saúde para os bairros mais distantes, construindo uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região do Cristo Rei e arredores. “Vamos trazer essa benfeitoria também na área de saúde para essa área, construir uma nova UPA ali no meio daquele setor”, explicou.

INFRAESTRUTURA

Raquel também abordou a questão da infraestrutura em Vilhena, que, segundo ela, não acompanhou o crescimento da cidade. Ela criticou a falta de continuidade em projetos que já estavam em andamento e afirmou que pretende construir mais creches e escolas nos bairros que mais precisam. “A população cresceu, mas infelizmente houve uma regressão de estrutura. Então, vou construir mais creches nos bairros”, disse.

SERVIDORES MUNICIPAIS

Raquel também destacou sua preocupação com a valorização dos servidores públicos, especialmente os da educação. Como professora, ela afirmou entender as dificuldades enfrentadas pela categoria e se comprometeu a buscar formas de incentivar e melhorar as condições de trabalho dos profissionais. “O que eu puder fazer para melhorar, incentivar o professor, o funcionário público, seja no hospital, no posto de saúde, na escola, nas obras, em todos os setores da prefeitura, eu vou fazer”, garantiu.

Ela ressaltou que Vilhena é uma das cidades de maior arrecadação no interior de Rondônia, o que, segundo ela, permite a realização de investimentos sem endividar o município. “Eu sei conseguir recursos em Brasília. Nós vamos conquistar recursos sem endividar o município. Construir uma escola, posto de saúde, creches, tudo com recurso federal”, afirmou.

SEGURANÇA PÚBLICA

Embora a segurança pública não seja uma atribuição direta do município, Raquel Donadon destacou a importância de parcerias com o Governo do Estado para fortalecer a segurança em Vilhena. Ela mencionou a possibilidade de estudar a criação de uma Guarda Municipal como uma medida para aumentar a segurança na cidade.

“A criação da Guarda Municipal é interessante, não está descartada. Nós vamos estudar sobre isso também, em parceria com o Governo do Estado”, concluiu.

HARMONIA COM LEGISLATIVO

Sobre a relação com a Câmara dos Vereadores, Raquel Donadon foi enfática ao afirmar que acredita na harmonia entre os poderes para o bem comum da cidade. “Eu não acredito na quebra de braço. Para a gente administrar, não tem que ficar dividindo, brigando, temos que somar. O Executivo tem que trabalhar e o Legislativo também”, afirmou.

Raquel também abordou a necessidade de levar os serviços públicos para mais perto das comunidades distantes, especialmente na área de saúde e educação. “Eu vou levar uma UPA, se Deus quiser, ali no setor da cidade nas imediações do Cristo Rei, são vários bairros populosos para atender aquela região também”, explicou.

Raquel Donadon encerrou a entrevista com uma mensagem de esperança aos vilhenenses “pois traremos de volta o carinho, a atenção, o atendimento humanizado e a valorização das pessoas”. Ela afirmou ainda que será prefeita para gerir a cidade por quatro anos, finalizando essa saga local de mandatos “picotados”. “Eleita, ficarei no mandato por todo o seu período, mantendo firme meu compromisso com nossa população”, encerrou.