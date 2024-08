O prefeito de São Miguel do Guaporé, Cornélio Duarte, reagiu às acusações feitas pelo vereador Edimar Crispim durante um discurso na Câmara Municipal.

Em nota oficial, o prefeito expressou seu repúdio às afirmações do parlamentar que ele classificou como “inverdades e difamações” sem qualquer base factual.

Segundo Duarte, as alegações do vereador (que possui imunidade parlamentar) disseminadas amplamente em redes sociais, têm o objetivo de desestabilizar a gestão municipal e prejudicar sua reputação. Ele disse que também vai ingressar com representação na Câmara à Comissão de Ética, e apresentar denúncia ao MP nesta quarta-feira, 28.

Diante da gravidade das acusações, que incluíram insinuações sobre desvio de recursos públicos e até a existência de uma suposta caixa de dinheiro oculta na Secretaria de Educação, o prefeito afirmou ao Extra de Rondônia que tomará medidas legais imediatas.

Além de protocolar uma notícia-crime no Ministério Público, Cornélio Duarte apresentará uma Representação formal à Comissão de Ética da Câmara Municipal. Nessa representação, o prefeito vai exigir que o vereador Edimar Crispim apresente provas das alegações em até 48 horas, sob pena de enfrentar sanções por quebra de decoro parlamentar.

A resposta do prefeito incluirá ainda a solicitação para que a Justiça Eleitoral investigue o caso, levantando suspeitas de abuso de poder político e manipulação da opinião pública por parte do vereador. Tal iniciativa se concretizará com apresentação de denúncia ao Ministério Público Eleitoral.

Em sua nota oficial, Cornélio Duarte afirmou o compromisso da administração municipal com a verdade e a integridade, conclamando a população a colaborar com as investigações, enviando provas das postagens que contenham as acusações contra sua gestão.