Na madrugada da última segunda-feira, 26, um motorista identificado como E.F., foi detido pela Polícia Militar (PM) e conduzido à Delegacia de Polícia Civil após se envolver em um acidente automobilístico sob efeito de álcool.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de danos. Ao se dirigir ao local, na Rua Campo Grande, os policiais se depararam com um veículo Citroën C4 Pallas avariado, parado no cruzamento da Rua Cuiabá com a Rua Jô Sato.

Em contato com o condutor, ele relatou que seguia pela via e, ao desviar de uma tampa de bueiro, perdeu o controle do veículo e colidiu com o muro de uma residência.

O motorista apresentava sinais de embriaguez e foi convidado a realizar o teste do bafômetro. Ele aceitou, e o resultado indicou 0,76 mg/l de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, confirmando que estava embriagado.

O condutor confessou aos policiais que havia consumido bebidas alcoólicas antes de dirigir. Uma mulher o acompanhava no veículo, mas felizmente, nenhum dos dois se feriu.

Diante dos fatos, o motorista foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

