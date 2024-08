Na tarde desta quinta-feira (29), uma operação conjunta das forças de segurança resultou na apreensão de 830 kg de maconha, em Costa Marques, município fronteiriço com a Bolívia, localizado na região da BR-429.

A droga estava dissimulada dentro do braço mecânico de uma escavadeira hidráulica, em uma tentativa de despistar as autoridades.

A operação, denominada “Protetor”, foi conduzida pela Polícia Militar, por meio do 11° Batalhão, com apoio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) e da Gerência de Estratégia e Inteligência (GEI), vinculada à Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC). Esta ação integra os esforços contínuos das autoridades de segurança de Rondônia no combate aos crimes transfronteiriços, como o tráfico de drogas.

Cinco pessoas foram presas durante a operação e, juntamente com a droga apreendida, foram encaminhadas para a delegacia em Ji-Paraná. A apreensão causou um prejuízo estimado em R$ 5 milhões às organizações criminosas que atuam na região.

Ainda nesta quinta-feira, logo nas primeiras horas da manhã, o Ministério Público de Rondônia, em ação conjunta com as forças de segurança, deflagrou a 4ª fase da operação “Audácia”. A ação cumpriu mandados de prisão contra diversos investigados e realizou buscas em 26 imóveis e em três celas de estabelecimento prisional. Foram apreendidos 57 dispositivos eletrônicos, incluindo 49 celulares e um rádio comunicador, além de sete munições e uma arma de fogo.

A Secretaria de Segurança Pública ressaltou a importância dessas operações como um golpe significativo nas atividades ilícitas ao longo da fronteira, reafirmando o compromisso das forças de segurança em manter a vigilância e o combate ao crime organizado na região.