Na manhã desta quinta-feira, 29, Alan Souza, pré-candidato a prefeito de Vilhena pelo PT e pela Federação Brasil da Esperança, visitou a redação do Extra de Rondônia.

Em sua visita concedeu entrevista e compartilhou suas impressões iniciais sobre a campanha, as demandas da população e suas propostas para enfrentar os desafios da cidade. A seguir, destacamos os principais pontos abordados durante a entrevista.

CAMPANHA

Alan Souza começou destacando a recepção positiva que sua campanha tem recebido. Ele comentou sobre o ambiente político atual, afirmando que a esquerda tem enfrentado desafios e preconceitos. Apesar desses obstáculos, Alan relatou que a resposta da população tem sido acolhedora. “Estamos começando a campanha com uma percepção muito positiva. A população está demonstrando uma grande receptividade e interesse por algo novo”, afirmou.

PROPOSTAS DE GOVERNO

Sobre as demandas identificadas até agora, Alan destacou que seu plano de governo foi estruturado com base em demandas reais da população. Ele mencionou que, desde o início da campanha, tem recebido informações de diversas fontes, como grupos de WhatsApp e conversas diretas. “Nosso plano está bem estruturado e reflete as necessidades reais dos moradores de Vilhena. Até agora, não tivemos necessidade de fazer ajustes significativos”, explicou.

Alan ressaltou a importância de abordar questões como a falta de transporte coletivo e a necessidade de uma brigada de incêndio efetiva. “Estamos cientes da falta de estrutura no transporte público e também da situação crítica das queimadas na região. Nosso plano inclui a criação de uma brigada de incêndio e melhorias no sistema de transporte”, acrescentou.

DESAFIOS DA PERIFERIA

O candidato abordou a situação das áreas periféricas de Vilhena, destacando a falta de infraestrutura e serviços básicos nessas regiões. Alan enfatizou a necessidade de levar melhorias para essas áreas, não apenas em termos de asfalto, mas também em serviços essenciais como educação, saúde e assistência social. “Queremos garantir que as áreas periféricas recebam a infraestrutura necessária, incluindo serviços de saúde e educação de qualidade”, afirmou.

ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA

Quando questionado sobre a crescente violência em Vilhena, Alan destacou que a segurança pública vai além da presença policial. Para ele, a violência é resultado da falta de oportunidades e da desigualdade social. “A segurança pública se inicia dentro da escola, da cultura e do lazer. Precisamos oferecer mais oportunidades e qualificação profissional para combater a violência a longo prazo”, disse.

Alan propôs investimentos em educação e programas culturais como forma de reduzir a violência e a desigualdade. “Vamos focar em oferecer uma educação de qualidade e mais opções de cultura e lazer. Isso ajudará a combater a violência e promoverá uma sociedade mais justa”, completou.

PROGRAMAS FEDERAIS

Alan também falou sobre a implementação de programas federais, como o “Minha Casa, Minha Vida”, em Vilhena. Ele criticou a forma como esses programas foram aplicados e afirmou que sua administração pretende melhorar a integração desses programas com a infraestrutura local. “Não é suficiente apenas oferecer um teto. É necessário garantir acesso a educação, emprego e lazer para promover a verdadeira ascensão social”, afirmou.

SAÚDE

Sobre o tema, ele afirma que a administração atual de Vilhena optou pela terceirização de grande parte do sistema de saúde municipal, contrariando as avaliações dos Conselhos ligados ao setor e hoje temos uma gestão onde não se sabe ao certo como são aplicados os recursos, e ainda parte desse dinheiro vai para fora.

“Também há um sentimento crescente entre servidores públicos de que a gestão é marcada por perseguições e falta de transparência, problemas como a alta rotatividade de recursos e a dificuldade de acesso ao atendimento médico, algo que destaco como grandes falhas”, resume Alan.

Como proposta para o futuro, ele apresenta a ideia de criar um consórcio intermunicipal para otimizar os recursos e melhorar a gestão da saúde. “E também aumentar a transparência e a eficácia dos atendimentos, especialmente nas áreas mais distantes, para garantir um atendimento digno e acessível a toda a população”, analisa.

Alan Souza encerrou a entrevista reforçando seu compromisso com uma gestão mais inclusiva e atenta às necessidades da população. “Nossa campanha é uma alternativa real para quem se sente desiludido com a política atual. Estamos comprometidos em trazer mudanças significativas para Vilhena, com foco nas necessidades reais da população”, concluiu.