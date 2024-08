A candidata a vereadora em Vilhena, Amanda Areval, do Republicanos, conta com um apoio especial durante este momento da campanha eleitoral, pois está recebendo na cidade seu pai, o ex-vereador José Cândido de Espíndola, conhecido como “Candinho”.

Os dois estiveram na manhã desta quinta-feira, 29, na redação do Extra de Rondônia, ocasião em que concederam entrevista.

Candinho, que teve três mandatos e presidiu a Câmara Municipal de Vilhena, está morando no Rio Grande do Sul e está na cidade “Portal da Amazônia” para ajudar a filha na disputa eleitoral.

Amanda Areval iniciou a entrevista destacando o início positivo de sua campanha. “O retorno tem sido muito gratificante. A acolhida, tanto do setor privado quanto dos companheiros da educação, tem sido excelente. Temos um plano de governo bem estruturado e as pessoas têm recebido muito bem nossas propostas”, afirmou. Ela também mencionou que a recepção ao seu projeto tem sido encorajadora, apesar das dúvidas iniciais que os eleitores possam ter com a nova política.

A candidata abordou as demandas que está captando durante a campanha. Entre as principais preocupações da população estão a necessidade de renovação e melhorias na educação. “Estamos ouvindo muitos pedidos para melhoras nas escolas, especialmente no transporte escolar e na construção de novas unidades”, explicou Amanda.

Ela destacou que, enquanto esteve à frente da Secretaria de Educação, trabalhou no planejamento de curto, médio e longo prazo, incluindo a implementação de medidas de segurança nas escolas.

Sobre a diferença entre a gestão anterior e a atual, Amanda destacou as dificuldades causadas por mudanças na administração. “É desafiador quando há quebras na continuidade dos projetos. Muitas vezes, o novo gestor pode optar por um caminho diferente, o que pode atrasar o progresso”, comentou.

Durante a entrevista, o pai de Amanda, Candinho, expressou seu orgulho pelo envolvimento da filha na política. “Estou aqui para apoiar minha filha e relembrar tudo o que construímos em Vilhena. Espero que a população veja o comprometimento dela com a cidade”, disse Candinho. Ele também enfatizou a importância da ética e transparência na política e destacou que Amanda tem seguido esses princípios.

Amanda agradeceu a recepção de todos ao reforço de sua campanha, e expressou seu desejo de continuar o trabalho iniciado por seu pai, com foco na ética e na eficiência. “É uma honra seguir um caminho bem estruturado, pautado na coerência e honestidade, e meu pai sem dúvida é um grande modelo de pessoa pública no qual me espelho”, declarou.

A entrevista foi encerrada com Candinho demonstrando sua convicção e plena confiança na capacidade de Amanda em sua trajetória na vida pública, sem disfarçar o orgulho que sente por seus passos na política estarem sendo seguidos pela filha, e Amanda deixou uma mensagem de compromisso e muito trabalho para os vilhenenses sendo eleita para o Legislativo da cidade.