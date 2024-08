Na noite da última sexta-feira, 23 de agosto, a Faculdade REGES de Ribeirão Preto foi o cenário de um evento marcante para a comunidade jurídica e acadêmica da região.

O Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferiu uma palestra inspiradora sobre “Conciliação no Âmbito dos Tribunais”, compartilhando seu vasto conhecimento e experiência com os presentes e destacando a conciliação como um meio eficaz e essencial na resolução de conflitos.

Durante o evento, o Ministro Buzzi foi homenageado com a nomeação de Coordenador Geral dos Cursos de Direito da REGES de Ribeirão Preto e de suas instituições associadas, fortalecendo ainda mais a colaboração entre as Faculdades e o STJ.

O evento foi prestigiado por diversas autoridades de renome, incluindo o Dr. Ricardo Rui Giutini, a Dra. Luciana Correa, o Dr. André Henrique Zamboni, a Dra. Bruna de Souza, o Prof. Alexandre Benassi, o Dr. Genival Júnior, o Dr. Jorge Daher, o Dr. Juarez de Melo, a Dra. Gisele Costa, a Dra. Luciene Melo, a Dra. Vivian Minelli, o CEO Fernando Mansano, o Dirigente Logista Paulo Cesar Lopes, o Tenente Coronel Dr. Marco Aurélio Gritti e o Dr. Guilherme Bertipaglia. A presença dessas ilustres autoridades enriqueceu o evento e contribuiu para o seu sucesso.

A REGES expressa sua sincera gratidão ao Ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi pela palestra enriquecedora, que proporcionou reflexões valiosas a todos os presentes. Agradecemos também ao Professor José Gonzaga da Silva Neto, presidente da REGES, e ao Dr. Fábio Boleta, ilustre advogado da REGES, por sua dedicação contínua à excelência acadêmica e ao fortalecimento do curso de Direito.

Ademais, o evento foi abrilhantado pela presença do Professor Victor Veronezi, mantenedor da UNISA e filho do saudoso Professor Antônio Veronezi. Sua presença simboliza a continuidade do legado da família Veronezi no setor educacional, reafirmando o compromisso com a educação de qualidade e o desenvolvimento dos futuros profissionais.

A Faculdade REGES de Ribeirão Preto continua firme em sua missão de formar profissionais altamente qualificados e comprometidos com a justiça e a sociedade. Eventos como este reafirmam a importância do diálogo e da atualização constante no meio jurídico.