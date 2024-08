Como esperado, a Justiça Eleitoral deferiu a candidatura a prefeito do Delegado Flori e do vice Aparecido Donadoni, da Coligação “Vilhena nos trilhos, o trabalho continua”.

Ambos estão com dados e documentação completos e de acordo com as exigências para concorrer o pleito de 6 de outubro.

O Delegado Flori se mostrou tranquilo a respeito do deferimento, já que não havia nenhuma pendência junto à Justiça e nem condenação que o impedisse de concorrer. “Sou ficha limpa, então já esperava, é um processo normal do pleito”, declarou.

O Delegado Flori aproveitou para convidar a população para participar da grande caminhada que será realizada no próximo sábado, 31, a partir das 08h com saída prevista do Comitê de campanha, localizado na Avenida Jô Sato (BR-174). A previsão é de percorrer as Avenidas Rondônia e 1705. Além de apoiadores, a caminhada contará com a participação dos deputados estaduais Luizinho Goebel e Ezequiel Neiva.

PROPAGANDA ELEITORAL

A partir desta sexta-feira, 30, começa a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. O tempo dado pela justiça ao Delegado Flori é de 5 minutos e 30 segundos diários de programa nos dois veículos. Além de inserções distribuídas ao longo da programação local nas emissoras do município. “Convido a população para acompanhar os nossos programas. É a oportunidade do vilhenense conhecer parte do que fizemos nesse pouco tempo de mandato e as propostas para os próximos quatro anos. Então, fica o convite”, finalizou Flori.