Na tarde desta quinta-feira, 29, uma guarnição da Polícia Militar (PM) foi acionada pela Central de Operações para comparecer a uma empresa situada na Avenida Juruá, esquina com a Rua Cerejeiras, no bairro Minas Gerais, em Colorado do Oeste, onde estava ocorrendo uma discussão entre uma funcionária e sua patroa.

Ao chegar ao local e em contato com a vítima, ela relatou que estava em seu local de trabalho quando sua patroa a chamou para subir ao piso superior do estabelecimento para conversarem, convocando-a via mensagem de áudio pelo WhatsApp.

A vítima afirmou que o local não possui câmeras de monitoramento e, ao se aproximar da patroa, foi agredida verbalmente com insultos como “biscate” e “vagabunda”, além de ser acusada de ter um caso amoroso com o marido e o ex-genro da patroa. Em seguida, a patroa teria agredido fisicamente a funcionária com tapas e socos.

Durante o registro da ocorrência, a suposta agressora se recusou a fornecer sua versão dos fatos. As envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.