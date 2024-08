Na manhã desta quinta-feira, 28, a Polícia Militar (PM) apreendeu mais de um quilo de entorpecentes, materiais para embalar drogas e uma balança de precisão em uma casa abandonada em Cerejeiras.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM recebeu uma denúncia anônima informando que uma casa abandonada na Rua Alagoas, no bairro Primavera, estaria possivelmente sendo usada como esconderijo por criminosos e depósito de drogas.

Os militares então realizaram uma incursão no local por uma janela lateral que estava aberta e encontraram 680 gramas de substância análoga à maconha, sendo 222 gramas já embaladas e prontas para venda, 231 gramas de uma substância que aparenta ser pasta base de cocaína (crack), além de 66 gramas de pó branco aparentando ser cocaína.

Também foram apreendidos uma balança de precisão, facas com resquícios de drogas, rolos de papel filme, dois rolos de fios, uma sacola com pinos para embalar drogas, uma esmerilhadeira da marca Makita, 10 torneiras de pia e três mangueiras flexíveis — produtos possivelmente furtados e trocados por drogas no local.

As drogas e os objetos recuperados foram levados à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

