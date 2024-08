Nesta quarta-feira, 28, a presidente da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), Évelyn Olímpia Medrado Teixeira, visitou a redação do Extra de Rondônia para divulgar detalhes sobre o desfile cívico de 7 de setembro.

O evento, aguardado com grande expectativa, promete ser um dos maiores já realizados, reunindo diversas escolas, entidades e forças militares em um percurso que reforça a história e a cultura local. O palco estará instalado na avenida Major Amarantes, em frente à praça Nossa Senhora Aparecida.

O desfile terá início às 16h, no cruzamento da Major Amarante com a rua Quintino Cunha, Centro, em frente ao Banco do Bradesco. O percurso seguirá até a Praça da Senhora Aparecida, onde haverá uma programação cultural após o desfile, incluindo apresentações musicais e uma feira de artesanato com mais de vinte artesãos locais.

Além das participações tradicionais, o desfile deste ano contará também com a presença da Miss Vilhena 2024 e do Mister Vilhena 2024, que estarão acompanhados pelas minis misses, acrescentando ainda mais brilho ao evento.

Évelyn destacou a importância do evento para a cidade. “O evento, aguardado com grande expectativa, promete ser um dos maiores já organizados, reunindo diversas escolas, entidades e forças militares em um percurso que reforça a história e a cultura local”, destacou.

Ela também reforçou o convite para a participação da comunidade. “Convidamos toda a população para prestigiar mais uma vez nosso evento. É um momento importante para a cidade, onde podemos ver o quanto a cultura local está crescendo e se consolidando. Pais, filhos e toda a comunidade são muito bem-vindos para comparecer e participar das festividades”, disse.

Após o desfile, a programação continua com apresentações culturais e a feira de artesanato, garantindo entretenimento e lazer para todos os presentes. O evento será aberto com crianças carregando bandeiras, simbolizando o patriotismo e a união do povo vilhenense.

Évelyn infirmou, ainda, que o desfile será dividido em três blocos, com participação da Banda da Polícia Mirim, Tiro de Guerra, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Mirim e Corpo de Bombeiros, Escola Almirante Tamandaré, Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM), Colégio Dom Pedro, Escola Chitosse, Escola Felipe Rocha e Centro Educacional Presbiteriano, Centro de Convivência da Criança (CCC), Nasce Capoeira, Associação de Artes Marciais Pequeno Dragão, Flex Ginástica Rítmica, Moto Grupo River Bends e Associação Moto Clube Águias da Amazônia.