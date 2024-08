A beleza do norte do país será representada pela deslumbrante Priscila Santos. A belíssima candidata exibe confiança, graça e características impressionantes: 1,70 m de altura, 50 kg e manequim 36. Seus cabelos pretos, olhos castanhos e sorriso radiante destacam a verdadeira essência da beleza rondoniense.

Miss Rondônia Mundo 2024 concorrerá no renomado concurso de beleza 63° Miss Brasil Mundo 2024, que ocorrerá de 31 de agosto a 4 de setembro na cidade de Machadinho, no Estado do Rio Grande do Sul.

Priscila, orgulhosa integrante do casting da @agency.felicitta, deixou sua cidade, Cacoal, para enfrentar este grande desafio ao lado de outras 32 concorrentes de todos os estados do Brasil, em busca do título de Miss Brasil Mundo, @missbrasiloficial.

Ela representa a @agency.felicitta, liderada pela competente Gleice Leite, uma agência com um histórico impressionante, ostentando 15 títulos nacionais e 5 internacionais.

O concurso será transmitido pela @umisstv, e a vencedora representará o Brasil na 72ª edição do @missworld. A nova Miss Brasil Mundo será coroada pela atual vencedora, Letícia Frota, em uma cerimônia que promete ser emocionante e repleta de glamour.

A beleza rondoniense nunca esteve tão bem representada. Priscila é a quarta mulher afrodescendente a conquistar este título estadual e representar nosso estado no Miss Brasil. A bela tem todos os atributos para trazer mais um título para Rondônia, e toda a região Norte aguarda com ansiedade o resultado deste prestigiado concurso.