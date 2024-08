O voleibol escolar de Vilhena, representado pelas equipes das escolas Favoo Coopevi (feminino), CTPM V (masculino), conquistaram pódio na edição 2024 do JOER que garantia vaga para fase nacional dos jogos.

Os meninos fizeram a fase de grupo bastante consistente obtendo a primeira colação da chave avançando para as semifinais da competição, mas acabaram sendo superados pela equipe de Cacoal (1×2) que tirou a possibilidade dos vilhenenses defenderem o título dos jogos.

Na disputa do bronze, o time de Vilhena superou o tropeço do dia anterior e subiu ao pódio ao vencerem por 2×0 os atletas do Colégio Sapiens, de Porto Velho.

As meninas vilhenenses que também defendiam o título dos jogos fizeram uma campanha irretocável e, novamente, conquistaram ,de forma invicta, o ouro da competição sem terem perdido nenhum set. O resultado acontece pelo segundo ano consecutivo, conquistando a tão sonhada vaga para a fase nacional dos Jogos (JEBS), que acontecerá em Recife/PE no final do mês de setembro, quando buscarão melhorar a sétima posição da temporada 2023 que já foi o melhor desempenho de uma equipe escolar da modalidade que ficou entre as 10 melhores do Brasil.

De acordo com o professor Silvan Freitas, técnico das equipes vilhenenses, o êxito do voleibol escolar de Vilhena tem evidenciado a parceria de sucesso da AVV com as escolas da “Cidade Clima da Amazônia”, que temporada após temporada, se mantém entre os melhores de Rondônia.

Freitas agradeceu todos os patrocinadores que ajudam nos projetos esportivos.