A moradora de Porto Velho, Fátima Barbosa Rodrigues de Jesus, vive um drama pessoal que reflete as dificuldades enfrentadas pela população na rede pública de saúde.

Desde 2016, Fátima espera pela realização de uma ressonância magnética da coluna pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas até o momento, o procedimento não foi realizado.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, ela desabafou sobre sua situação de saúde, marcada por dores intensas e falta de atendimento adequado.

Fátima relatou que a espera prolongada pelo exame tem agravado sua condição de saúde. “Eu tenho uma ressonância para mim fazer desde 2016 da coluna, e até agora não foi solucionada. Eu não ando muito bem de saúde e a saúde aqui em Porto Velho está toda parada e faz pouco caso da população, eu não aguento mais”, afirmou.

A moradora também destacou as dores severas em seu joelho, que tem prejudicado sua mobilidade. “Eu ando um pouquinho, não aguento mais, tanta dor no joelho. Dói abaixo dos meus pés, incha e fica formigando”, disse.

A frustração de Fátima é ainda maior ao perceber que o atendimento no SUS parece negligenciar as necessidades dos pacientes sem recursos financeiros. “Se tem dinheiro, faz. Se não tem, morre. Quando vão chamar, às vezes a pessoa até morreu, não precisa nem chamar mais”, desabafou.

Mesmo após realizar uma ultrassonografia do joelho, o diagnóstico não foi conclusivo, e a necessidade da ressonância magnética foi novamente destacada pelos médicos. Além do exame da coluna, Fátima também aguarda uma ressonância do joelho, essencial para identificar corretamente a causa de suas dores e iniciar o tratamento adequado.

A situação de Fátima Barbosa Rodrigues de Jesus evidencia as falhas no atendimento da rede pública de saúde em Porto Velho, onde longas filas de espera e a falta de recursos comprometem a qualidade de vida dos cidadãos que dependem do SUS. A moradora, que convive com dores intensas e incapacitantes, ainda busca por uma solução que possa aliviar seu sofrimento e garantir o acesso ao tratamento necessário.