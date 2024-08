O verão de 2024 foi rico em transferências no futebol. O Besiktas também se destacou com a contratação de Ciro Immobile. A propósito, sua casa de aposta online cobre todos os jogos do clube turco.

Antes de ir para o Besiktas, Immobile jogou pela Lazio. E ele se tornou uma verdadeira lenda do clube romano. Como parte das "águias", o atacante passou 8 temporadas e deixou uma marca brilhante.

Então, Immobile se juntou à Lazio em 2016. Naquela época, parecia que o atacante estava em declínio. Ele passou algumas temporadas pouco convincentes no Borussia Dortmund e no Sevilla.

Voltando a Immobile, podemos observar que na Lazio ele se reencontrou. Durante 8 anos na equipe, Ciro marcou 207 gols em todos os torneios. Graças a isso, ele se tornou o maior artilheiro da história do clube romano.

A principal conquista de Ciro com a equipe foi vencer a Copa da Itália em 2019. Além disso, junto com a Lazio, ele venceu a Supercopa algumas vezes. O mais importante é que seu jogo brilhante e produtivo sempre ajudou as Águias a obter conquistas importantes.

É fácil acompanhar a equipe mesmo após a saída de seu líder.

Os principais pontos fortes do atacante italiano são

Immobile tem sido bom e estável na Lazio. Como membro dessa equipe, ele venceu a corrida pela artilharia da Série A três vezes.

Quanto à Immobile, ele sempre impressionou por sua estabilidade. Só que em sua última temporada na Lazio, seu desempenho caiu. Mas isso pode ser explicado. Ainda assim, o atacante já estava com 34 anos. Antes disso, ele sempre acertava os portões dos adversários com uma regularidade invejável.

Se destacarmos os principais pontos fortes do atacante italiano, não podemos deixar passar em branco:

Excelente instinto para marcar gols. Graças a isso, o atacante sempre se encontrava em uma posição ideal para atacar. Uma grande capacidade de se abrir, de se afastar da defesa. Immobile podia literalmente sentir quando teria uma chance de marcar. Ele tinha um ótimo chute. Ele era desagradável para qualquer adversário. De qualquer posição que o atacante atacasse, era sempre perigoso.

Assim, Immobile se tornou um exemplo para outros atacantes. Com razão, ele é chamado de lenda da Lazio.