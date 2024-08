Em nota encaminhada à redação do Extra de Rondônia, a Comunidade Católica de Vilhena, entidade ligada à Igreja Católica, repudiou uma encenação produzida pelo grupo de Teatro Wankabuki, na noite da última quarta-feira, 28.

Num momento da peça teatral questionada, um homem simulava ser um padre, um jovem parecia ser coroinha, e outro jovem imitava um cachorro em direção ao “padre”, que abaixava e dizia as palavras “corpo de Cristo”.

Segundo a nota, “essa encenação, zombando da nossa religião, é extremamente ofensiva e desrespeitosa”.

A nota afirma que não há conotação política, mas que essa situação é inadmissível num espaço destinado ao aprendizado e à valorização das artes. “Nossos jovens sejam expostos à tamanha falta de respeito e consideração pela fé alheia. Acreditávamos que situações como essa ocorressem apenas em lugares distantes, como França, grandes cidades ou universidades federais, mas agora nos deparamos com essa realidade aqui, em Vilhena, perto de todos nós”, lamenta a nota, solicitando ao grupo teatral medidas imediatas para corrigir essa situação e garantir que episódios como esse não se repitam. “Nossos jovens merecem um ambiente de aprendizado que respeite todas as crenças e promova a verdadeira essência das artes cênicas”, argumenta. (leia AQUI o protesto das paróquias nas redes sociais).

Ouvido pelo Extra de Rondônia, Wesller Nascimento, membro do grupo teatral que aparece no vídeo interpretando o “padre”, disse que formalizou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena por mentira, difamação e uso indevido de imagem e explicou o que aconteceu. E que, na segunda-feira, haverá representação criminal. “A cena aconteceu num espaço fechado, na escola, numa aula de exercício, de improviso, que não tinha nada a ver com religião, crença ou fé. Nada disso. Estamos fazendo um exercício que as pessoas descreviam situações aleatórias e a gente tinha que improvisar uma cena. Em nenhum momento teve falta de respeito com nenhuma fé, crença, e nós estendemos aquilo como um exercício fundamental do desenvolvimento da técnica de teatro. Espero que essa situação seja resolvida e os responsáveis por massificar essa mentira sejam punidos”, encerrou.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA DA COMUNIDADE CATÓLICA:

Nota de Repúdio

Protesto em Defesa da Fé Católica contra o Grupo de Teatro Wankabuki, em Vilhena

Nós, cidadãos de Vilhena, sempre valorizamos a arte e a cultura como formas de expressão e desenvolvimento pessoal. Muitos jovens da nossa cidade, motivados pela paixão pelas artes cênicas, se inscreveram nas aulas de teatro promovidas pela Associação de Teatro e Educação Wankabuki (Atew), hoje financiada pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura (Minc), no âmbito do Programa Olhos D’água. A promessa de aprender de maneira profissional os fundamentos das Artes Cênicas e de colocar em prática seus talentos e aptidões foi um grande atrativo para nossos jovens.

No entanto, estamos profundamente consternados e indignados com os acontecimentos recentes durante essas aulas. Na noite de quarta-feira, 28 de agosto, uma das professoras filmou uma cena e compartilhou no grupo de WhatsApp dos pais. A cena, que deveria ser uma representação artística, revelou-se um sacrilégio inaceitável. Um homem simulava ser um padre, um jovem parecia ser coroinha, e outro jovem imitava um cachorro em direção ao “padre”, que abaixava e dizia as palavras “corpo de Cristo”. Essa encenação, zombando da nossa religião, é extremamente ofensiva e desrespeitosa.

É inadmissível que, em um espaço destinado ao aprendizado e à valorização das artes, nossos jovens sejam expostos à tamanha falta de respeito e consideração pela fé alheia. Acreditávamos que situações como essa ocorressem apenas em lugares distantes, como França, grandes cidades ou universidades federais, mas agora nos deparamos com essa realidade aqui, em Vilhena, perto de todos nós.

Queremos deixar claro que esta nota de repúdio não tem qualquer conotação política. A Igreja Católica não está interessada em quem são os candidatos envolvidos na situação, tampouco se trata de fanatismo. Nossa única exigência é respeito, pois é evidente que os responsáveis por essa encenação não compreendem a gravidade de um sacrilégio.

Exigimos respeito à nossa religião e fé. A arte deve ser um meio de união, respeito e compreensão, não de ofensa e desrespeito. Pedimos que a Associação de Teatro e Educação Wankabuki (Atew) e o Ministério da Cultura (Minc) tomem medidas imediatas para corrigir essa situação e garantir que episódios como esse não se repitam. Nossos jovens merecem um ambiente de aprendizado que respeite todas as crenças e promova a verdadeira essência das artes cênicas.

A fé e a religião são pilares fundamentais de nossa comunidade, e não permitiremos que sejam tratadas com desdém.

Comunidade Católica de Vilhena