Na manhã desta sexta-feira, 30, uma força-tarefa composta por cerca de 80 policiais civis e militares de Rondônia deflagrou a Operação Persistere, uma ação de grande escala destinada a desmantelar uma facção criminosa responsável por uma série de homicídios e crimes violentos em Vilhena- RO.

A operação coordenada por força tarefa criada pela Secretaria de Segurança Pública de Rondônia, contou com o comando da Delegacia Regional da Polícia Civil de Vilhena, do Comando Regional de Policiamento III e do Terceiro Batalhão da PM em Vilhena, além do apoio estratégico da Delegacia da Polícia Civil Especializada em Combate ao Crime Organizado de Rondônia (DRACO 1), Batalhão Especializado em Crime Organizado da PM (BPTAr) e das Secretarias de Finanças (SEFIN) e Justiça (SEJUS).

A operação integrada, que se estendeu por Vilhena, Porto Velho e também por Estados como Santa Catarina e Rio de Janeiro, resultou na expedição de 41 mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens, incluindo R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e uma Land Rover blindada, veículo de luxo utilizado pelo chefe da facção entre estados de Rondônia e Rio de Janeiro.

A facção criminosa originada em Vilhena iniciou suas atividades em 2023 e foi responsável por uma onda de violência na cidade ao longo de 2024, incluindo mais de duas dezenas de homicídios, além de roubos de motocicletas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, inclusive, dentre os casos, homicídios em mercado, além de um atentado a tiros num balneário.

A operação deflagrada é o ápice de uma investigação criminal de oito meses, que envolveu integração de unidades em um esforço conjunto para desarticular o grupo criminoso.

Entre os principais alvos da operação está Ítalo Brendo Gomes Neves, líder da fação criminosa vilhenense que já havia sido preso em uma ação anterior da força-tarefa de Vilhena, com o apoio de policiais do Rio de Janeiro. Com a deflagração da Operação, Ítalo Brendo enfrenta agora novo mandado de prisão e sequestro de bens. Além dele, o pai e a esposa do líder da facção também foram alvos, sob a indícios de integrarem a organização criminosa e participarem ativamente de suas operações ilícitas.

Várias armas de fogo foram apreendidas em casas de faccionados, além de droga, gerando prisões também em flagrante decorrentes da operação.

Persistere representa um golpe significativo contra a criminalidade organizada em Vihena, buscando trazer alívio à população e destacando a eficácia da cooperação entre as forças de segurança pública.

“Persistere” foi denominação estrategicamente nomeada para refletir a essência de sua missão no combate ao Crime Organizado em Vilhena-RO. O termo vem do latim, significa “perseverar” ou “manter-se firme”, simbolizando a determinação e a resistência das forças de segurança diante da onda de violência que assolou a cidade, provocada pelo confronto entre facções criminosas. Essa nomenclatura foi escolhida para transmitir a ideia de continuidade e firmeza nas ações policiais, reforçando o compromisso inabalável de restaurar a ordem e a paz pública na região.