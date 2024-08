A Justiça Eleitoral deferiu os primeiros registros de candidaturas para os cargos de prefeito e vice-prefeito no município de Pimenta Bueno.

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) aprovou as candidaturas de Mário Serra Themistocles da Silva e Dionis Márcio Nogueira, ambos pela Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA), em decisões publicadas pela 9ª Zona Eleitoral.

O processo de registro de candidatura de Mário para prefeito foi analisado e deferido pelo Juiz Eleitoral Wilson Soares Gama. A documentação necessária foi apresentada conforme exigido pela legislação eleitoral, sem que houvesse impugnações ou notícias de inelegibilidade. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido.

Da mesma forma, a candidatura de Dionis Márcio Nogueira para vice-prefeito também foi aprovada. O processo seguiu os mesmos trâmites legais, com a apresentação dos documentos necessários, a ausência de impugnações e o parecer favorável do Ministério Público Eleitoral.

Ambas as decisões foram publicadas no mural eletrônico do TRE-RO, e os registros foram anotados no Sistema de Candidaturas, conforme as regras estabelecidas pela Resolução do TSE nº 23.609/2019.

As partes têm um prazo para interpor recursos, caso desejem, antes do trânsito em julgado.

Com esses deferimentos, Mário e Dionis estão oficialmente aptos a concorrer às eleições municipais de 2024 em Pimenta Bueno.