O médico e candidato a vereador Celso Machado, do PL, visitou a redação do Extra de Rondônia, momento em que concedeu entrevista destacando sua trajetória profissional e seus objetivos para a cidade de Vilhena.

Com carreira dedicada à saúde vilhenense, Machado detalhou seus planos e motivações para buscar uma vaga na Câmara Municipal.

Machado informou que chegou a Vilhena em 2010, recém-formado, e desde então atua no Hospital Regional, atuando em ginecologia e maternidade. “São 14 anos de dedicação à saúde pública em Vilhena, sempre com foco na maternidade e ginecologia. Meu compromisso com a saúde da cidade é profundo e contínuo”, afirmou.

Esta é a primeira vez que o médico se candidata a vereador, embora tenha concorrido anteriormente a vice-prefeito na eleição municipal de 2020 em Vilhena. Em sua candidatura, ele pretende utilizar seu conhecimento médico para aprimorar os serviços de saúde e ampliar os investimentos no esporte. “Acredito que precisamos de alguém com experiência na saúde para ajudar a Câmara a implementar melhorias. Além disso, vejo um grande potencial no esporte, que pode ser uma ferramenta para promover saúde e segurança na comunidade”, declarou.

Machado tem um histórico de apoio ao esporte em Vilhena, tendo contribuído para o desenvolvimento de atividades esportivas locais e para a participação de equipes em competições nacionais. “Nosso objetivo é tornar Vilhena um destaque na região Norte no futebol de salão. O investimento em esporte ajuda na redução de problemas sociais e promove a inclusão”, explicou.

Durante a campanha, o candidato tem ouvido as reclamações da população, que frequentemente menciona problemas com asfaltamento e saneamento básico. Machado ressaltou a importância desses temas para a saúde pública e seu compromisso em buscar soluções efetivas. “Investir em saneamento básico é essencial para melhorar a saúde e a qualidade de vida da população. Assim como no esporte, cada real investido em saneamento pode gerar economias significativas em saúde”, destacou.

Em sua mensagem final à população, Machado enfatizou a importância de avaliar o histórico e o caráter dos candidatos. “Há muitos candidatos bons e profissionais, mas é crucial escolher aqueles que realmente têm compromisso com a cidade e não apenas interesses pessoais. Analise o histórico e o caráter de cada um para tomar a melhor decisão”, concluiu.