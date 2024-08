A semana começou com preços em alta para o boi gordo, refletindo uma demanda bastante aquecida, mesmo em um período tradicionalmente marcado pela queda no consumo.

Segundo Guilherme Jank, analista de mercado da Datagro, diversos fatores estão impulsionando esse cenário. “O mercado está resiliente, com oscilações sutis de oferta e uma demanda muito boa, tanto no mercado interno quanto externo“, explica.

Jank destaca que o aumento na demanda, especialmente no mercado interno, tem surpreendido. “A atividade econômica mostrou sinais positivos, com uma melhora no índice do Banco Central. Mais dinheiro circulando significa maior consumo, e isso eleva os preços, mesmo com uma oferta estável“, detalha.

Para o mercado internacional, as exportações de carne bovina têm sido um fator crucial. As vendas ao exterior bateram recordes no primeiro semestre e estão encaminhadas para fechar o ano com números igualmente positivos. “Embora a China seja um grande comprador, estamos vendo um aumento nas exportações para outros mercados, como os Estados Unidos, que enfrentam uma escassez de oferta interna. Isso diversifica e sustenta os preços do boi gordo no Brasil“, comenta Jank.

O analista acredita que, a curto e médio prazo, o cenário deve permanecer positivo para os pecuaristas, com preços elevados e boa margem de lucro, especialmente com o segundo giro de confinamento previsto para outubro. “Com a demanda firme e as exportações fortes, o mercado deve continuar a se beneficiar, pelo menos até o final do ano“, conclui.