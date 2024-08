Rondônia fechou o mês de julho tendo registrado a criação de 2.311 novos empregos com carteira assinada. Os dados do Novo Caged foram divulgados nesta quarta-feira (28/8), pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No acumulado do ano, entre janeiro e julho, o estado registrou 9.368 novos empregos formais. Com isso, Rondônia ajudou o país a atingir a marca de mais de 1,49 milhão de novos postos formais neste ano, o que significa mais do que o Brasil registrou nos 12 meses de 2023, quando foram abertas cerca de 1,46 milhão de vagas.

Quatro grandes grupamentos de atividades econômicas tiveram saldos positivos neste estado em julho. O destaque ficou por conta do setor da Indústria, que registrou a abertura de 783 novas vagas. Na sequência aparecem o Comércio (768), Serviços (525) e Construção (349). Somente a Agropecuária apresentou saldo negativo, com 114 postos a menos.

A capital Porto Velho foi o município com melhor saldo no estado, tendo gerado 848 novos postos. A cidade tem hoje um saldo de 101.109 empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos em julho aparecem Cacoal (352), Ji-Paraná (156), Pimenta Bueno (125) e Jaru (118).