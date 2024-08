A Sicoob Credisul abriu as inscrições para o Sicoob Saúde 2024, o tradicional passeio ciclístico em celebração ao Dia Mundial do Coração.

O evento ocorrerá no dia 29 de setembro, simultaneamente em 36 cidades onde a Sicoob Credisul tem agências, reforçando o compromisso da cooperativa em promover saúde e bem-estar nas comunidades onde atua. A inscrição é gratuita e pode ser feita no site sicoobsaude.com.

No site, é possível conferir o trajeto e os horários de concentração para cada cidade participante. No dia do evento, leve 1 kg de alimento não perecível ou 1 item de limpeza para doação a entidades de apoio social. Os primeiros inscritos que chegarem ao local de concentração receberão uma camiseta personalizada com proteção UV. Ao final do passeio, haverá sorteio de brindes especiais, incluindo bicicletas.

Além do passeio ciclístico, no local da concentração haverá uma Clínica Financeira, oferecendo consultoria individual para quem deseja organizar as finanças ou aprender como investir, destacando a importância de equilibrar o bem-estar físico e financeiro.

O Dia Mundial do Coração é comemorado em 29 de setembro desde o ano 2000, uma data criada pela Federação Mundial do Coração para conscientizar e prevenir a população sobre os principais problemas cardiovasculares.

Com o Sicoob Saúde, ação iniciada em 2015, a Sicoob Credisul busca incentivar a prática esportiva e a adoção de um estilo de vida mais saudável. Isso é fundamental, pois, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Brasil, 14 milhões de pessoas têm doenças cardíacas, e pelo menos 400 mil morrem anualmente devido a elas, representando 30% das mortes no país.