O tradicional Festival de Praia de Pimenteiras do Oeste está confirmado para acontecer na próxima semana, entre os dias 6 e 8 de setembro.

O evento, que atrai moradores e turistas para as margens do rio Guaporé, contará com uma programação diversificada, repleta de atrações musicais e atividades recreativas.

Entre os artistas confirmados para animar o festival estão Forró Perfeito, Banda Brisa Sound, Marco & Márcio, Banda CHP, Alipe Alves, Hilandro Mendes e Orlando Mendes. Cada um deles trará sua energia e estilo únicos, prometendo agradar a diferentes gostos musicais.

A organização do evento fez questão de esclarecer que não há qualquer cancelamento previsto, garantindo que todos os preparativos estão em dia para receber o público. A expectativa é que esta edição seja uma das melhores já realizadas, com uma estrutura bem montada e atrações de alto nível.

Além dos shows, o festival contará com barracas de alimentação, espaço para lazer, competições esportivas e outras atividades voltadas para toda a família. A praia de Pimenteiras do Oeste é conhecida por sua beleza natural e, durante o evento, se transforma em um ponto de encontro para quem busca diversão, música e contato com a natureza.

O Festival de Praia de Pimenteiras do Oeste já se tornou uma tradição no calendário cultural da região, sendo aguardado com grande entusiasmo por moradores e visitantes. Com a proximidade da data, a cidade se prepara para receber um grande número de pessoas, aquecendo a economia local e promovendo momentos de lazer inesquecíveis.

