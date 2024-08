Nesta quinta-feira, 29, Wesller Nascimento, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em Vilhena, visitou a redação do Extra de Rondônia, momento em que compartilhou sua motivação e propostas para o município.

Wesller, que é estudante de Gestão Pública e reside em Vilhena há quatro anos, destacou sua trajetória e visão política durante a conversa.

Segundo Wesller, sua candidatura é fundamentada em um projeto de mudança social para Vilhena. “Acreditamos em um novo projeto de cidade, com um olhar sensível e voltado para a população, especialmente para quem realmente precisa de políticas públicas”, afirmou.

Ele enfatizou que sua entrada na política foi uma evolução natural após assumir a presidência do PT em Vilhena, com o objetivo inicial de reestruturar o partido localmente.

Durante a entrevista, o candidato destacou a importância de criar uma cidade que seja inclusiva e representativa de todos os setores da sociedade, como mulheres, negros, indígenas e a população LGBTQIA+. Ele mencionou a criação do Coletivo DIVA, que aborda questões de gênero e sexualidade em Vilhena, como um exemplo de sua atuação social antes de se lançar como candidato.

Ao falar sobre sua campanha, Wesller explicou que o foco principal é ouvir a população e identificar as principais necessidades do município. Ele mencionou que Vilhena enfrenta sérios problemas em áreas como saúde, educação, cultura e transporte público. “Percebemos que Vilhena deixa muito a desejar em muitas áreas da política pública. Nossa proposta é construir uma cidade com a cara da população, com saúde e educação de qualidade, valorização dos professores e acesso a serviços básicos para todos”, pontuou.

Wesller também abordou a situação política local, criticando a atual Câmara Municipal e a gestão do prefeito. Ele afirmou que a Câmara tem falhado em sua função de fiscalização e está alheia às reais necessidades da população. “Vemos uma Câmara que não tem projetos para a cidade e que está completamente alinhada com a gestão, sem cumprir seu papel fiscalizador”, declarou.

Por fim, ele reforçou que sua campanha é voltada para o diálogo e para a construção de uma Vilhena mais justa e inclusiva. Ele destacou que, apesar dos desafios enfrentados pelo PT, especialmente no contexto político atual, acredita que sua candidatura tem o potencial de trazer uma renovação necessária para o município. “Estamos prontos para construir uma cidade que valorize o trabalhador e promova uma política com respeito, amor e afeto”, concluiu.