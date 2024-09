Na manhã deste sábado, 31, uma guarnição da Polícia Militar (PM) foi enviada a um imóvel na Rua Goiás, bairro Embratel, em Vilhena, por determinação da Central de Operações, para atender a uma ocorrência de possível atentado contra a própria vida.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais entraram em contato com M., pai da vítima A., de 23 anos. O pai relatou que seu filho costumava acordar mais tarde e que, nesta manhã, ele e sua esposa haviam saído por volta das 9h. Quando retornaram, cerca de duas horas depois, encontraram uma amiga do filho, que estuda com ele, na frente de sua casa. A amiga mostrou uma mensagem que A., havia publicado no grupo de WhatsApp da sala de aula durante a madrugada, com um tom de despedida.

Preocupado, o pai foi até o quarto do filho, cuja porta estava trancada. Ele chamou várias vezes, mas não obteve resposta, sendo necessário arrombar a porta. Ao entrar, encontrou o filho desfalecido em cima da cama.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente, mas, ao chegar ao local, constatou que o jovem já estava sem vida.