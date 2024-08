Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, com apoio do Ministério Público de Rondônia (MPRO), prendeu 27 membros de uma facção criminosa em Vilhena, nesta sexta-feira (30/8).

A ação, que também se estendeu a Porto Velho, Rio de Janeiro e Santa Catarina, faz parte de um esforço contínuo para combater o crime organizado.

Durante coletiva de imprensa no auditório do MPRO em Vilhena, autoridades destacaram que a operação incluiu o cumprimento de 11 mandados de busca e a emissão de 27 mandados de prisão temporária. Onze suspeitos continuam foragidos. Em Porto Velho, foram cumpridos quatro mandados, incluindo um de prisão, enquanto outras ações ocorreram no Rio de Janeiro e em Santa Catarina.

Investigação

“As investigações foram impulsionadas pela análise de armas e celulares apreendidos em operações anteriores” disse o Promotor de Justiça Rodrigo Leventi Guimarães, um dos responsáveis pela operação. Esses materiais forneceram provas para identificar os envolvidos em crimes como tráfico de drogas, furtos e roubos de veículos.

Expansão

Embora a facção alvo da operação não tenha sido identificada para evitar dar visibilidade ao grupo, Campos relatou que ela surgiu de uma divisão interna de outra organização e está tentando controlar o tráfico de drogas em Vilhena e expandir suas atividades para outras cidades.

Apreensão

Durante a operação, foram confiscados R$ 2,5 milhões em bens da facção, incluindo um veículo modelo Land Rover blindado apreendido no Rio de Janeiro, que era usado pelo líder do grupo. Campos enfatizou que todas as facções criminosas que operam na cidade serão alvo de ações contínuas para sufocar suas atividades e desmantelar suas finanças.

Em defesa da sociedade

O MPRO segue firme na defesa dos direitos da população, trabalhando para garantir a segurança pública e combater o crime organizado em Rondônia. Qualquer cidadão pode contribuir na luta contra esses crimes denunciando através do Balcão Virtual ou ligando para o número 127.