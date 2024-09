A Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (ASCCOL) se prepara para mais um importante evento de transparência: a prestação de contas da 36ª Expocol, realizada em junho passado.

A reunião, marcada para o dia 6 de setembro, acontecerá a partir das 19h30 no Tatersal de Leilões do Parque de Exposições Marcos Donadon.

A prestação de contas é uma prática tradicional da ASCCOL, que valoriza a transparência e o compromisso com seus associados e a comunidade. O presidente da entidade, Ênio Milani, conduzirá o encontro, apresentando detalhadamente os resultados financeiros e operacionais do evento.

A 36ª Expocol foi um sucesso, atraindo visitantes de toda a região para celebrar a agropecuária e o agronegócio, com exposições, leilões, shows e outras atividades que movimentaram Colorado do Oeste. Agora, com a prestação de contas, a ASCCOL reafirma seu compromisso com a transparência, proporcionando uma visão clara sobre os recursos arrecadados e as despesas realizadas durante o evento.

Todos os interessados estão convidados a participar, fortalecendo a confiança e o engajamento da comunidade com a ASCCOL. Este evento é mais um exemplo do esforço da associação em garantir a total clareza em suas atividades, mantendo a tradição de anos de trabalho dedicado ao desenvolvimento agropecuário da região.