Na manhã de segunda-feira, 2 de setembro, o Extra de Rondônia recebeu a visita de Daniele Naconechny, diretora do Instituto de Prevenção do Hospital do Amor em Vilhena, e Karen Cristina Bernardes Neiva, enfermeira e Responsável Técnica das Unidades Externas do Hospital do Amor em Rondônia.

As profissionais compartilharam suas primeiras impressões sobre o funcionamento da unidade, que está prestando serviços à população há aproximadamente três meses.

Daniele Naconechny destacou que, desde o início das operações em junho, a procura pelos serviços de prevenção tem sido muito alta. “Recebemos diariamente um grande número de pessoas, seja para agendar horários ou para realizar exames. Estamos operando quase na capacidade máxima de atendimento”, afirmou.

A diretora explicou que o Instituto de Prevenção realiza, em média, 80 exames de Papanicolau por dia, além de 52 mamografias, divididas igualmente entre manhã e tarde. “Se tivéssemos mais uma técnica de radiologia, poderíamos realizar ainda mais exames”, completou.

A unidade, que agora oferece atendimento contínuo, representa uma evolução significativa em comparação ao serviço anteriormente prestado pela Carreta do Amor, que visitava Vilhena anualmente. Daniele esclareceu que o foco do Instituto é a prevenção, sendo esse o melhor método para combater o câncer. “Aqui em Vilhena, realizamos exames preventivos de mamografia, Papanicolau e prevenção do câncer bucal. A prevenção é o melhor remédio, e nosso objetivo é identificar problemas antes que eles se tornem graves”, disse.

Durante a entrevista, Daniele explicou os critérios etários para os exames oferecidos pela unidade. O exame de Papanicolau, destinado à prevenção do câncer de colo do útero, é oferecido a mulheres de 25 a 64 anos. A mamografia é realizada em mulheres de 40 a 69 anos, com frequência anual para aquelas entre 40 e 50 anos e bienal para as de 50 a 69 anos. Já a prevenção do câncer bucal é voltada para pessoas a partir dos 35 anos, especialmente aquelas com histórico familiar de câncer, lesões persistentes na boca ou que já foram fumantes.

Ela destacou a importância de as mulheres realizarem o exame preventivo do colo do útero regularmente, uma vez que o câncer nessa região é frequentemente assintomático. “O câncer, quando se instala no colo do útero, geralmente não se manifesta fora da vagina. Por isso, recomendamos que todas as mulheres de 25 a 64 anos nos procurem anualmente para fazer o exame preventivo”, alertou.

Karen Neiva explicou o processo de acompanhamento dos casos suspeitos detectados nos exames de rastreamento. “Quando encontramos algum achado na mamografia, por exemplo, a paciente pode ficar em acompanhamento conosco por até dois anos para observação. Se for necessário, encaminhamos para exames complementares, como ultrassom ou biópsia”, detalhou. Ela ressaltou que a única forma de confirmar ou descartar um diagnóstico de câncer é através da biópsia, que, quando necessária, é realizada em Ji-Paraná, em parceria com a prefeitura local.

ELEVADA INCIDÊNCIA DE CÂNCER EM RO

Segundo Karen, Rondônia tem uma incidência de câncer elevada, o que justifica a instalação da unidade de prevenção em Vilhena. “Nós realizamos um levantamento estatístico para definir a necessidade de unidades como esta. Além disso, contamos com o apoio das prefeituras, do governo do estado e de deputados para tornar esses serviços acessíveis à população”, afirmou.

A aceitação do Instituto de Prevenção pela comunidade de Vilhena tem sido muito positiva, conforme relataram as entrevistadas.

Daniele e Karen destacaram a importância do apoio da população para a continuidade dos serviços, mencionando os leilões beneficentes como uma das principais fontes de arrecadação de recursos para o hospital. “Os leilões realizados em várias cidades do Brasil, incluindo Rondônia, são fundamentais para mantermos os serviços em funcionamento. Toda a verba arrecadada é doada para o Hospital do Amor”, explicou Daniele.

Além disso, a unidade também recebe visitas diárias de pessoas interessadas em conhecer o trabalho e em divulgar as atividades do Instituto de Prevenção. “A comunidade tem abraçado o Instituto de uma maneira muito carinhosa. As pessoas saem gratas e felizes com o atendimento que recebem”, comentou Daniele. Ela destacou que a unidade tem se tornado um ponto de referência na região, com moradores trazendo familiares e amigos para realizar exames preventivos.

O Hospital do Amor não se limita ao atendimento na unidade física, mas também promove ações de conscientização e capacitação junto aos profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) nas cidades onde atua. “Realizamos capacitações para as equipes de saúde municipais, para que possam transmitir o conhecimento à comunidade. Nosso objetivo é promover a detecção precoce do câncer e evitar que a doença avance ao ponto de não podermos mais intervir”, explicou Karen.

Daniele reforçou que o trabalho preventivo realizado pelo Instituto de Prevenção é essencial para a saúde da população e que o apoio da comunidade é crucial para o sucesso das atividades. “Queremos que as pessoas entendam a importância da prevenção e nos ajudem a expandir esse trabalho. Quanto mais pessoas souberem do que fazemos aqui, mais vidas poderemos salvar”, finalizou.

O Instituto de Prevenção do Hospital do Amor em Vilhena, em apenas três meses de funcionamento, já se consolidou como um importante aliado na luta contra o câncer na região. A continuidade desse trabalho depende não só da dedicação dos profissionais envolvidos, mas também do apoio constante da comunidade, seja através da participação em leilões beneficentes, seja pela divulgação das atividades e dos serviços oferecidos pela unidade.

O Instituto de Prevenção do Hospital do Amor em Vilhena atende de segunda-feira a quinta-feira das 07h às 17h, e na sexta-feira das 07h às 16h. A unidade está instalada na Avenida Jô Sato, 261, anexa ao Hospital Regional.