A equipe FAVOO/ASBAVI SICOOB CREDISUL, que esteve em Ji-Paraná disputando a fase estadual dos Jogos Escolares de Rondônia, assegurou o 3º lugar ao vencer a equipe CTPM IV JIPA de Ji-Paraná, em um jogo acirrado na manhã desta segunda-feira, 02. A vitória foi conquistada com um apertado placar de 30×29.

Durante a fase de grupos, a FAVOO/ASBAVI se destacou ao terminar invicta, com vitórias convincentes sobre as equipes de Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Ariquemes. Os resultados foram 38×18, 29×10 e 24×7, respectivamente, garantindo o 1º lugar no grupo.

Na semifinal, a equipe enfrentou o forte Colégio Classe A de Porto Velho, onde sofreu sua primeira derrota na competição.

Apesar do revés, a performance da FAVOO/ASBAVI foi notável, consolidando a conquista do 3º lugar no estadual. Em breve, a FAVOO/ASBAVI pretende abrir uma seletiva para montar uma equipe Sub-14 visando as competições de 2025. Fique atento às redes sociais.